Der geplante Bau der Dürkheimer Therme geht in die Umsetzungsphase. Offizieller Baubeginn ist zwar erst am 10. Mai, doch schon jetzt werden vorbereitende Baumaßnahmen getroffen – etwa Leitungsverlegungen. In der kommenden Woche wird dann laut Stadt das bisherige Blockheizkraftwerk im südlichen Teil des Salinariums mit einem Autokran ausgebaut. In den nächsten Tagen wird außerdem eines der Herzstücke des Salinariums, die besonders bei Familien beliebte Riesenrutsche, demontiert. Freizeitbad-Fans müssen allerdings auf ihre Riesenrutsche im modernisierten Salinarium nicht verzichten. Peter Kistenmacher, Geschäftsführer der Stadtwerke, versichert: „Sie zieht nur um und wird später an anderer Stelle in einem aufbereiteten Design wieder neu aufgebaut.“

„Die Baustraße vor der Brunnenhalle wurde diese Woche fertiggestellt und nachdem sie offiziell beauftragt wurden, beginnen nun die Abstimmungen mit den ausführenden Firmen“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD).

Über den Baustellenalltag können sich Interessierte auf der neuen Homepage www.salinarium-therme.de informieren. „In einem Online-Baustellentagebuch werden wir die wichtigsten Baustellenereignisse für die Öffentlichkeit festhalten“, sagt Kistenmacher. Begleitet wird dieser von regelmäßigen Beiträgen in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram.