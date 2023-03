Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stephan Weinberg, Staatssekretär im Mainzer Finanzministerium, hat am Mittwoch den Förderbescheid für die Therme an Christoph Glogger (SPD) übergeben. Der Dürkheimer Bürgermeister betonte die Chancen, die das Projekt der Stadt eröffnet.

Stephan Weinberg war am Mittwoch ein gern gesehener Gast in der Stadt. Denn neben einiger netter Worte hatte der Mainzer Staatssekretär in Vertretung von Finanzministerin Doris Ahnen