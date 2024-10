Die Dürkheimer Therme öffnet ihre Türen zwei Monate später als geplant. Die ersten Badegäste werden nun erst Ende Juni 2025 erwartet. Das hat Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher am Dienstagabend im Dürkheimer Stadtrat mitgeteilt. Der geplante Eröffnungstermin Ende April 2025 sei nicht zu halten gewesen. Bis dahin soll das Bad zwar fertig sein, allerdings ist vor der offiziellen Eröffnung ein mehrwöchiger Probebetrieb mit Testgästen geplant.

Die Therme eröffnet nicht nur später, es kommt auch zu weiteren Kostensteigerungen. Ein Grund dafür liegt in den Verzögerungen beim Bau. Dadurch steigen laut Kistenmacher die Nebenkosten, etwa für Planungen. Stadtwerke und Stadt gehen inzwischen von Kosten von 44,3 Millionen Euro aus. Darin enthalten sind die aktuelle Kostenprognose und potenzielle Mehrkosten. Seit 2021 wird in Bad Dürkheim an der Therme gebaut. Sie entsteht als Anbau an das bestehende Schwimmbad Salinarium. Mehr zum Thema lesen Sie hier