Die errechneten Kosten für die neue Dürkheimer Therme liegen noch unter der 35-Millionen-Euro-Grenze. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) bezeichnete das im Dürkheimer Stadtrat als „kleine Sensation“. Das spreche für eine gute Planung, aber es gebe auch noch Risiken. Neue Ausschreibungen im März in einem Volumen von etwa einer Million Euro seien die ersten seit Beginn des Ukraine-Kriegs gewesen. Nur für einen Teil der ausgeschriebenen Arbeiten gab es Angebote, so dass nun Aufträge in Höhe von etwa einer halben Million Euro vergeben wurden. Für Metallbau und Innenverglasung habe kein Unternehmen ein Angebot abgegeben. Nun werden diese Arbeiten neu ausgeschrieben. In der zweiten Runde sei das Verfahren nun weniger aufwendig, so Glogger. Wer sich für den Therme-Bau interessiert: Am Dienstag, 7. Juni, 17 Uhr, gibt es laut Stadt wieder eine Führung über die Baustelle. Treffpunkt: Brunnenhalle.