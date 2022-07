Das Klimabündnis der Naturfreunde fordert einen Ausstieg aus dem Therme-Projekt. In einem Schreiben an die Vorsitzenden der Dürkheimer Parteien heißt es: „Wir sehen die Stadträtinnen und Stadträte in der Verantwortung, in Krisenzeiten über eigenes Verhalten zu reflektieren und Entscheidungen an veränderte Situationen anzupassen.“ Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine hätten zu derart gravierenden Veränderungen geführt, dass ein Umdenken nötig sei. Der Stadtrat entscheidet am Dienstag darüber, ob im Haushalt 2023 wegen gestiegener Baukosten ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 1,3 Millionen für die Stadtwerke bereitgestellt werden soll. Bau und Unterhalt der Therme widersprächen der von der Bundesregierung betonten Notwendigkeit des Energiesparens, so das Klimabündnis. Die Klimaschützer befürchten zudem, dass die allgemeinen Preissteigerungen zu sinkenden Besucherzahlen für Salinarium und Therme führen werden. Damit werde die Therme auch aufgrund massiv steigender Energiekosten finanziell ein „unkalkulierbarer Zuschussbetrieb“ werden. Doch wie soll es weitergehen? „Wir schlagen vor, dass die Stadt in einem ersten Schritt ein Gutachten erstellen lässt, wie hoch sich die Kosten für einen Ausstieg aus dem Bau der Therme und eine Rückführung in ein für alle Bürger bezahlbares Salinarium belaufen und dies anschließend umsetzt“, heißt es in dem Schreiben. Das Klimabündnis hatte die Therme im vergangenen Jahr bereits als „Wellness-Luxus zur Unzeit“ kritisiert und eine Petition gegen das Millionenprojekt gestartet. Damals hatten 180 Menschen auf einer Online-Plattform gegen den Bau der Therme votiert. spk