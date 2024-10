Die Dürkheimer Therme öffnet ihre Türen zwei Monate später als geplant. Laut Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher werden die ersten regulären Badegäste erst Ende Juni 2025 in der neuen Therme baden können. Wie Kistenmacher im Dürkheimer Stadtrat am Dienstagabend mitteilte, sei der ursprüngliche Termin Ende April 2025 nicht zu halten gewesen. Zu viele Arbeiten hätten sich nach hinten verschoben. Das neue Bad sei nach Einschätzung der Bauleitung zwar bis Ende April fertig. Danach ist aber zunächst einen Probebetrieb geplant. Bereits wenige Wochen später wird das Bad wegen des Wurstmarkts im September erneut kurz geschlossen. „In dieser Schließphase haben wir die Möglichkeit, kleine Korrekturen vorzunehmen, falls sie notwendig sind“, so Kistenmacher.