Am Dienstag, 21. Dezember, wird die nördliche, dem Wurstmarktplatz zugewandte Bodenplatte für den Neubau der Therme am Salinarium hergestellt. Das hat sie Stadtverwaltung mitgeteilt. Da Betonierungsarbeiten und Glättungsarbeiten laut Stadt „in einem Guss“ ausgeführt werden müssen, können sich diese Arbeiten je nach Witterung bis weit in die Nacht hinein ausdehnen.