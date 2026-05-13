Am Donnerstag begehen Gläubige den Feiertag Christi Himmelfahrt. Doch was ist das eigentlich – dieser Himmel, in den Jesus eingezogen ist?

Mein Elternhaus lag direkt neben der Kirche; so wurde ich im Schatten des Kirchturms groß und blickte oft über diesen hinaus „in den Himmel“. Nicht weit weg war ein Schrottplatz, auf dem ein altes Motorrad der Marke Triumph stand. Für meinen Opa war das ein schöner Anlass, uns Enkeln zum Fest Christi Himmelfahrt scherzhaft zu erzählen: „Christus fuhr mit Triumph in den Himmel hinauf.“ Als kleiner Junge stellte ich mir das wörtlich vor und dachte, dass der Sohn Gottes auch dort fahren könnte, wo keine Straßen sind und eben auch in den Himmel. Inzwischen habe ich gelernt, dass das Wort „Triumph“ mehrdeutig ist und in diesem Falle keine Motorrad-Marke meint. Im Wörterbuch wird erklärt: „glänzende Leistung, die bewundert wird“ – wie eben die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.

Noch komplizierter mehrdeutig ist das Wort „Himmel“. Die Engländer haben es da leichter: Sie unterscheiden zwischen „Sky“ und „Heaven“. Solche Unterscheidungen gibt es auch in anderen Sprachen. Bei Christi Himmelfahrt denken wir nicht an den Himmel, der von Meteorologen und Astrophysikern wissenschaftlich erfasst und beschrieben wird. Die Vorstellung, dass Christus in einen Raum ging, der über uns ist, folgt zwar unseren Denkgewohnheiten und ist irgendwie verständlich, weil wir immer räumlich und in Orten denken. Aber dann wäre Jesus Christus immer noch in dieser Welt – nur eben weit weg und hoch oben.

Keine Beschränkung, sondern Geborgenheit

Ich räume ein: Es fällt mir schwer, zu sagen, wie die andere Bedeutung des Wortes Himmel erläutert werden kann. Es gelingt leichter zu sagen, was Himmel hier nicht meint. Und trotzdem suche ich nach Worten und Bildern für den anderen Himmel, weil ich tief in mir spüre, dass es ein Mehr gibt, ein Größeres als das, was wir im Alltag erfahren. Es ist eine Wirklichkeit, die unsere Vorstellungen übersteigt – uns aber nicht überfordert. Im Gegenteil: Dieser andere Himmel steht für einen Mehr-Wert, der unserem Leben seine Würde und seinen Sinn verleiht. Der Himmel, in den Christus ging, ist daher gerade nicht innerweltlich zu erfassen oder zu er-fahren – schon gar nicht mit einem Motorrad. Er ist unserem Zugriff und unserer Verfügung entzogen. So ermöglicht er uns größere Freiheit und Orientierung, die über die Logik der Welt weit hinaus reichen.

Es ist ein Himmel, der nicht ein Ort wie alle anderen ist, sondern grenzenlos; eine Weite, die uns nicht beschränkt, sondern beschenkt mit Heimat und Geborgenheit. So gesehen ist Himmel die andere Seite des Triumphs Jesu, der die Gesetze dieser Welt durchbrochen hat und nicht im Tod geblieben ist, sondern zu seinem Vater ging. Auf diesen Himmel hoffe ich, weil ich darauf vertraue, dass auch wir nicht im Tod bleiben. Ich brauche nicht einmal ein Motorrad, um dorthin zu gelangen.

Der Autor

Alois Moos ist katholischer Theologe, wohnt mit seiner Familie in Wattenheim und leitete im Bischöflichen Ordinariat Speyer die Abteilung Personalförderung.