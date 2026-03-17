Drei amüsante Stunden bereitete der Feuerwehrverein Friedelsheim bei der Premiere der Komödie „Auch Superhelden sind nur Menschen“ in der Schwabenbachhalle.

Der Theaterabend unter der Regie von Gabi Stapf dauerte lange, in den zwei Pausen hatten die Besucher Gelegenheit zum Plaudern und ein Glas Wein zu trinken. Nachdem das Stück vorbei war, gab Weinprinzessin Lena Popp, selbst auch schon auf der Bühne aktiv, bekannt: Die Truppe hat sich einen Namen gegeben. Man wird künftig unter dem Namen „Blaulichtbühne 112“ antreten.

Manni Bühl (Peter Hoffmann) ist ein gutmütiger Mensch, der weder Nein sagen, noch jemandem böse sein kann. Das nutzt nicht nur der Nachbar von Manni, Kurt Wiesenwicht (Dirk Nöske), schamlos aus. Er hält Manni die vor einem Jahr schon geliehene Bohrmaschine unter die Nase und beschwert sich, dass er da „Schrott“ gekauft habe. Manni soll gefälligst eine gescheite Bohrmaschine besorgen, die er, Kurt, natürlich gleich wieder zu „leihen“ gedenkt. Versicherungsvertreterin Rudolfine Kunze (Melanie Heck) schwatzt Manni derweil die x-te Versicherung auf, die er gar nicht braucht, damit ihr ihr eigener Jahresbonus nicht durch die Lappen geht.

Stolpern über unsichtbares Hindernis

Der beste Freund von Manni, Rudi Radler (Benedikt Reiß), hat eine Macke: Er glaubt, dass er von der ganzen Welt abgehört wird, trägt deshalb einen Aluhut und bewegt sich auf allen vieren vorwärts, um unter deren Radar zu bleiben.

Die Chefin von Manni, Barbara Wallraff (Jutta Jacobi), glaubt ihm zu jeder Tages- und Nachtzeit Arbeiten aufhalsen zu können, weil sie selbst nichts davon versteht. Und sein Neffe Karl-Theodor (Charlie, Felix Krebs) zieht ihm ein ums andere Mal Geld aus der Tasche und reagiert pampig, als die Geldquelle zu versiegen droht. Bei Manni klingelt es ständig an der Haustür, weil wieder irgendwer irgendetwas will. Aber warum nur stolpert er jedes Mal, wenn er vom Sofa aufsteht, über ein unsichtbares Hindernis?

Die Nachbarin von Manni, die schüchterne Gundula (Gundi) Hornung (Ute Krebs), ist so kurzsichtig, dass sie den Garderobenständer für eine Person und Mannis Wohnung für ihre eigene hält, ist aber zu eitel, um eine Brille zu tragen. Ihre Freundin Eva Seibel (Bianca Popp) beschwört Gundi ständig, endlich eine Brille aufzusetzen und bewahrt sie während ihrer Blindflüge andauernd vor weiteren Blessuren. Wie auch Rudi nehmen die beiden Manni aber nicht aus. Schließlich kriegt Rudi Manni dazu, sich Hilfe zu suchen, damit er endlich lernt, auch mal Nein zu sagen. Die „Hilfe“ erscheint in Person von Karamani Karamanis (Birgit Nöske), einer termingeplagten Hypnotiseurin, die allerdings mit ihrer „Kunst“ einiges an Durcheinander bewirkt.

Spielfreude wird beklatscht

Unsichtbar für die anderen lauschen die Schutzengel von Manni, Alfonsius (Jan Sauter), und von Gundi, Clementine (Anne Reiß), den Gesprächen. Weil Alfonsius seine vorherigen Aufgaben vergeigt hat, bekommt er nur noch langweilige Fälle wie Manni. Alfonsius aber scheint ein Schelm zu sein. Und als Manni nach dreitägigem Verschwinden als Superman wieder auf der Bildfläche erscheint, bekommt die Geschichte, bei der Simone Stapf als Souffleuse agiert, einen neuen Dreh.

Die Akteure auf der Bühne waren bei der Premiere ganz in ihrem Element, man merkte ihnen die Spielfreude richtig an. Der eingangs geäußerte Wunsch von Lena Popp viel zu lachen und zu klatschen ging uneingeschränkt in Erfüllung. Nachwuchssorgen scheint man bei den Friedelsheimer Theaterspielern auch keine zu kennen.

Termine

Weitere Vorstellungen am Freitag, 20., und Samstag, 21. März, jeweils 19.30 Uhr, in der Schwabenbachhalle. Karten unter Telefon 0175 5383290, im Netz unter ticketleo.com/event/32435/feuerwehr-theater sowie an der Abendkasse.