„Vorhang auf“ heißt es an den kommenden zwei Wochenenden wieder bei den Schindtal-Babblern. „Eine Woche ohne Erika“, eine Komödie in drei Akten von Steffen Vogel, haben sie sich dieses Mal vorgenommen. Premiere ist am Freitag, 6. März, 19.30 Uhr, in der Turnhalle der SKG im Grethener Schindtal. Weitere Aufführungen: 7. und 8. sowie 13., 14. und 15. März, freitags und samstags Beginn 19.30 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Karten im Vorverkauf bekommt man in der Gaststätte der SKG.