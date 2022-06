Drängende Fragen greift das Theater an der Weinstraße mit dem Stück „Merlin oder das wüste Land“ von Tankred Dorst auf. Auf der Limburg wird geprobt.

Wenn Schwerter aufeinandertreffen und das Metall zum Klingen bringen, dann hallt es wie eine dunkle Botschaft von den Mauern der Klosterruine: Die Geschichte der Menschheit ist eine nicht enden wollende Kette von Kriegen. Unmissverständlich zeigt die neue Freilichtinszenierung des TadW, wie sich dieses Faktum durch die Zeitalter zieht. Von historischen Kostümen und Waffen bis zum modernen Stahlhelm mit Tarnanstrich reicht die Ausstattung und verknüpft Vergangenheit und Moderne.

„Merlin ist eine Geschichte aus unserer Welt: das Scheitern von Utopien.“ So formuliert der deutsche Dramatiker Tankred Dorst, aus dessen Feder das Theaterstück nach Motiven der Artus-Erzählung stammt, seine Grundaussage. Das TadW webt die Szenen um solche Kernfragen: Wo kippt die Utopie um in Gewalt, Zwang und Kampf? Rechtfertigen Ideale oder Wunschvorstellungen die brutalen Mittel? An Aktualität haben diese Fragen nichts eingebüßt, im Gegenteil beschäftigen sie uns angesichts eines derzeitigen furchtbaren Krieges mehr denn je.

Suche nach dem Gral

Regie führt bei der diesjährigen Sommerinszenierung Susanne Schmelcher, die als professionelle Regisseurin an freien Bühnen und Stadttheatern Deutschlands und Österreichs arbeitet. Im Verzahnen eines mittelalterlichen Stoffs um die Suche nach dem Gral mit zeitloser Gültigkeit geht es ihr auch darum, die Abgründe menschlichen Zusammenlebens durch Lachen aufzuhellen. Bei aller ernsten Tiefe setzt sie auf die Wirkung des Humors.

Die Vorlage von Tankred Dorst ist buchstäblich monumental. In Originalfassung umfasst das Drama, das er von 1978 bis 1980 mit seiner Frau Ursula Ehler schrieb, über 90 Szenen.

Die ersten beiden Inszenierungen vor 40 Jahren dauerten jeweils sieben Stunden, obwohl sie sich schon auf Auszüge beschränkten.

Für die Fassung auf der Limburg, die nicht über drei Stunden hinauskommen will, heißt das um so mehr, den Text gründlich zu bündeln und zu straffen.

Ein ewig Suchender

Schon die Proben führen vor Augen, dass immer wieder Kampfmotive die Szenerie beherrschen. Da ist etwa Parzival, wie mehrere andere Männerrollen gespielt von einer Darstellerin: Mabel Westwood zeigt den ewig Suchenden, den seine Gottes-Sehnsucht nicht vom Morden abhält. Und während die Tafelrunde als Wunschbild einer Welt ohne Kriege steht, während Merlin, gespielt von Jan Keller, die Menschen zum Guten zu führen versucht und König Artus (Rudi Pachl) ebenso sehnlich Frieden stiften will, vollzieht sich das Vernichtungswerk wie eine unaufhaltsame Maschinerie.

Auf der Bühne mehren sich die Toten, und dunkle Klänge schweben darüber hinweg – die Musik von Mario Fadani sekundiert auch dieser Produktion. Nebenstränge unterstreichen die menschlichen Verstrickungen in Neid, Hinterhalt und Eifersucht: Schicksalhaft erweist sich die Liebesbeziehung zwischen Ginevra und Lancelot, in deren Rollen man Judith Becker und Tim Neubauer-Pfähler sehen wird. Mehr als 20 Darsteller spielen insgesamt mit, ihr Alter reicht von fünf bis 76 Jahren. Jede Figur verkörpert auf eigene Weise Sehnsüchte und Visionen, hinter denen doch allzeit das wüste Land lauert.

Info

Premiere am 18. Juni, weitere Vorstellungen: 24., 25. Juni, 1., 2., 8. und 9. Juli , alle 20.30 Uhr. Jedes Ticket gilt als Fahrkarte für den kostenlosen Buspendelverkehr.