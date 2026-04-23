Die Landfrauen und -männer Wachenheim laden das Präventionstheater Schifferstadt ein. Laienschauspieler zeigen, wie man sich bei Betrugsversuchen richtig verhält.

Der Enkeltrick funktioniert trotz wiederkehrender Warnungen noch immer. Es ist nicht der einzige Trick, der im Umlauf ist. Vor allem ältere Menschen werden immer wieder Opfer verschiedener Betrugsmaschen, sei es am Telefon oder an der Haustür. Die Landfrauen und Landmänner Wachenheim wollen informieren und sensibilisieren. „Wir hatten im Januar einen Vortrag zum Thema“, sagt Michaela Peter, Vorsitzende der Wachenheimer Landfrauen. Mit rund 50 Besuchern sei der gut besucht gewesen.

Dem Vortrag folgt kommende Woche ein Theaterstück. Auf Einladung der Wachenheimer Landfrauen und Landmänner ist das Präventionstheater Schifferstadt am kommenden Dienstag zu Gast. Das Ensemble zeigt mit „(K)ein Enkel zu viel“ typische Betrugsmaschen, die meist hervorgerufene Reaktion – und jene Reaktion, die Betroffene zeigen sollten.

Theater für Preis nominiert

Das Präventionstheater Schifferstadt besteht aus Laienschauspielern im Alter von 63 und 83 Jahren. Es bringt zehnminütige Theaterstücke zum Thema Enkeltrick, Schockanruf, falscher Polizist, WhatsApp-Betrug und falscher Handwerker auf die Bühne. 2024 war es für den Landespräventionspreis nominiert.

Die Anregung zu dem Theaterstück kam über Vera Götz, Gemeindeschwester plus in Bad Dürkheim, erzählt Michaela Peter. Ihr ist es wichtig, über das Thema aufzuklären. Zumal sie selbst mit dem Thema in Berührung gekommen ist. Beim Vortrag im Januar sei sie ins Gespräch gekommen mit einer Frau. „Selbstständig, mitten im Leben stehend“, umreißt Peter ihre Gesprächspartnerin. Die habe ihr erzählt, dass sie fast selbst zum Betrugsopfer geworden wäre, hätte ihre Tochter das nicht verhindert. „Man kann nicht genug aufpassen“, meint Peter.

Veranstaltung

„(K)ein Enkel zu viel“ am Dienstag, 28. April, 14 Uhr in der Lutherischen Kirche in Wachenheim. Der Eintritt ist frei, die Wachenheimer Landfrauen und Landmänner servieren Kaffee und Kuchen gegen Spende. Anmeldung bei Michaela Peter, Telefon 0172/3513748

.