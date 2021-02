Sebastian Lutz aus Freinsheim hat in der SAT1-Show „The Voice Kids“ die nächste Runde erreicht. Mit dem Song „Frauen regieren die Welt“ von Roger Cicero überzeugte der 14-jährige Freinsheimer Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier. Die beiden Juroren wählten Lutz buchstäblich in letzter Sekunde für ihr Team aus. Auf die Frage, welche Frau denn seine Welt regiere, antwortete Lutz prompt: „Meine Mama.“ Das, so machte Lutz in der vorab aufgezeichneten Sendung allerdings klar, müsse nicht unbedingt so bleiben.