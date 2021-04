Nachdem der Freinsheimer Sebastian Lutz in der Sat.1-Show „The Voice Kids“ die Juroren Michi Beck und Smudo von seinen Sangeskünsten überzeugen konnte, geht es für ihn am Samstag weiter. Nach der einwöchigen Trainingsphase zusammen mit den beiden Rappern von den Fantastischen Vier tritt der 14-jährige nun in den sogenannten „Battles“ an. Gemeinsam mit Johannes (15) und Tom (14) wird er „Just a Gigolo“ von Louis Prima singen. Die Coaches entscheiden nach dem Auftritt, welcher der drei Jungs in die Sing-Offs einziehen wird und sich damit die Chance auf das Finale erhalten kann. Die Sendung wird am Samstag um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.