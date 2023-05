Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1965. Überall ist Beat, der sich allmählich in Rockmusik verwandelt, angesagt, und auf der ganzen Welt schießen täglich neue Bands wie Pilze aus dem Boden. In England betreten Pink Floyd erstmals öffentlich die Bühne, in den Vereinigten Staaten von Amerika unternehmen Grateful Dead ihre ersten Schritte im Rampenlicht, und in Ludwigshafen starten The Vampires ihre Laufbahn. Pink Floyd und Grateful Dead sind inzwischen längst Geschichte, die pfälzischen Vampire aber sind nach wie vor aktiv.

Im Corona-Jahr 2020 feiern sie ihre 55-jährige Existenz. Für dieses Jubiläum hatten sie sich viel vorgenommen, aber leider machte ihnen, wie so vielen anderen Kunstschaffenden