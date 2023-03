Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Pfalzderby im Hallenhockey lebt: Mehr als 300 Zuschauer verfolgten am Freitagabend in der Frankenthaler Stadtsporthalle Am Kanal die Begegnung in der Zweiten Regionalliga Süd zwischen der TG Frankenthal II und dem Dürkheimer HC – mit dem besseren Ende für die Gastgeber. 9:8 (5:4) gewann die TG II.

Den Zuschauern wurde Unterhaltung geboten – immerhin 17 Tore und auch ein wenig Drama. Die TG hatte für ein Regionalligaspiel außergewöhnlich aufgefahren; Hallensprecher, Bewirtung,