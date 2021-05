Das kommunale Testzentrum auf dem Wurstmarktplatz verdoppelt ab Donnerstag seine Kapazitäten. Grund ist die hohe Nachfrage.

Wie der geschäftsführende Beamte Lars Pletscher am Dienstagabend im Stadtrat sagte, sei ab Christi Himmelfahrt ein zweites Testzelt einsatzbereit. Bislang gibt es ein Zelt mit vier Teststraßen, das pro Tag 400 Schnelltests auf das Coronavirus ermöglicht.

Grundsätzlich teste man nur nach Anmeldung, betonte Pletscher. Allerdings wolle man auch niemanden wegschicken. Am vergangenen Wochenende seien etwa 200 Menschen spontan zu einem Test erschienen, es habe sich eine Warteschlange gebildet. Daher habe man sich entschieden, ein zweites Zelt aufzubauen, das derzeit eingerichtet wird. Damit seien ab Donnerstag insgesamt bis zu 800 Tests am Tag möglich. Allerdings stoße man beim medizinisch geschulten Personal langsam an Grenzen, so Pletscher.

Das Testzentrum soll weiterhin freitagnachmittags, am Wochenende und an Feiertagen geöffnet sein. Eine Öffnung unter der Woche sei aus personellen Gründen nicht möglich, sagte Pletscher. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sprach seinen ausdrücklichen Dank an die freiwilligen Helfer aus, unter denen auch Stadtratsmitglieder und Beigeordnete sind.