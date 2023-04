Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona hält die Welt in diesem Jahr in Atem. Der Sommer ohne Weinfeste war auch für Felice Vella nicht einfach. Anfang des Jahres hat er eine Ape, ein italienisches dreirädriges Gefährt, gekauft, um auf Festen und Märkten für Snacks, Café, Espresso und Softdrinks zu sorgen. Nun steht er an der Pumptrack-Anlage an der Schwimmbadwiese in Wachenheim – trotz oder wegen Corona?

Seit einigen Tagen hat Vella an der Pumptrack-Anlage Stellung bezogen. Wer mit seinen Kindern dort war oder gar selbst ein paar Runden auf der neuen Asphaltbahn gedreht hat, dürfte