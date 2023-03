Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwer beschädigt haben Unbekannte einen der Tennisplätze beim TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim (wir berichteten am Montag). Wie Club-Vorsitzender Mathias Reibnegger mitteilt, waren die Platzwarte des Vereins am Montag und mindestens noch den halben Dienstag damit beschäftigt, zu beheben, was Vandalen da angerichtet haben.

Immer wieder würden auch beim TC Schäden mutwillig verursacht, berichtet der Vorsitzende von Dingen, die „keine Dumme-Jungen-Streiche mehr sind“. Im aktuellen Fall ist klar: