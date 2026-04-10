Die Mitgliederversammlung des Tennisclub Wachenheim blickt auf eine erfolgreiche Saison 2025 zurück und begrüßt die Errichtung eines Ganzjahresplatzes.

18 der aktuell 160 Mitglieder hatten den Weg in das Clubhaus des TC Wachenheim im Burgtal gefunden, um sich den Jahresbericht 2025 des ersten Vorsitzenden Rüdiger Göbel anzuhören. Göbel blickte auf eine erfolgreiche Teilnahme beim Burg- und Weinfest zurück, bedankte sich bei allen Helfern und hoffte auf ein ähnliches Engagement bei der diesjährigen Veranstaltung, um auch dann wieder die etwas klamme Vereinskasse füllen zu können.

Die Sanierung des Clubhauses hat nach Auskunft der Kassenwartin Karolina Schmitt zu einem Verlust von etwa 11.500 Euro geführt. Zu einer sportlichen Aufwertung des Clubs hat laut Göbel die Trendsportart „Pickleball“, die seit August vergangenen Jahres auf dem Kleinspielfeld angeboten wird, beigetragen.

Hoffnung auf VR-Bank-Spendenaktion

„Wir sind entlang der Weinstraße der einzige Verein, der diesen Sport im Programm hat“, berichtete der Vorsitzende. Zusammen mit seiner Familie hatte er während eines USA-Aufenthaltes 2023 das Spiel mit den kleinen Schlägern und dem Plastikball entdeckt und mit nach Wachenheim „importiert“. Seitdem versucht der Verein, das Spiel immer mehr in den Verein zu integrieren und ist dabei, mehr und mehr Spielmöglichkeiten für die Sportart anzubieten, die Elemente von Tennis und Tischtennis enthält.

„Das schöne am Pickleball ist, dass es schnell erlernt werden kann und dann sehr viel Spaß macht“, erzählte der Vereins-Boss. Der Trendsport soll künftig als Ganzjahresbetrieb angeboten werden. Im Winter sei es möglich, auch die Schulsporthalle der IGS Deidesheim-Wachenheim zu nutzen. Außerdem solle der Platz 5 auf dem Vereinsgelände als Ganzjahresplatz umgestaltet werden, auf dem Tennis und Pickleball gespielt werden könne. Der Platz habe einen neuen Unterboden beziehungsweise neuen Belag bekommen. „Mit dem Projekt Ganzjahres-Tennis/Pickleball-Platz wollen wir auch neue Mitglieder an den Verein binden. Außerdem haben wir uns bei der Spendenaktion der VR-Bank Mittelhaardt „Engagement verbindet Generationen – 50.000 Euro für Ihre Projekte“ beworben“, verkündete Rüdiger Göbel, der auf viele Stimmen der VR-Bank-Kunden hofft.

Saisoneröffnung am 24. April

Sportwart Tanguy Le Cocguic blickte auf eine erfolgreiche Saison zurück. Neben einer Meisterschaft konnten am Ende auch noch zwei zweite und ein dritter Platz auf der Habenseite des Tennisclubs verbucht werden. Für 2026 sind eine U18-Mädchenmannschaft, eine Damen-60-Doppel und drei Herrenmannschaften in verschiedenen Altersklassen gemeldet.

Nach der Entlastung des Vorstands kündigte Göbel die offizielle Saisoneröffnung am 24. April ab 18 Uhr auf der Clubanlage im Burgtal an. Unter dem Motto „After Work“ können Interessierte in das Sportangebot des TC Wachen-heim hineinschnuppern. „Wer dann selbst einmal Pickleball und natürlich auch Tennis spielen möchte, ist herzlich eingeladen“, betonte der Vorsitzende.