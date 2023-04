Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Erste wird der Letzte sein. Was das mit Tennis zu tun hat? Der Start der Medenrunde wurde verschoben. Genauer gesagt wurde der erste Spieltag, üblicherweise im Mai terminiert, zum letzten umfunktioniert und in den September verlegt. Dafür ist Spieltag zwei nun der Auftakt, und zwar, so gibt es der Tennisverband Pfalz vor, ab 7. Juni.

Hilfreich für den Startschuss in die Saison war dabei auch die 21. Corona-Bekämpfungsverordnung sowie der dreistufige Perspektivplan des Landes, der einiges ermöglicht. „Wir freuen uns