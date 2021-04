Bad Dürkheim. Am Wochenende steht der nächste Spieltag in der Tennis-Medenrunde an. Am Samstag empfangen die Herren 55 des TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim um 13 Uhr den punktgleichen TC Mutterstadt zum entscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Südwestliga Nord.

Es wird sicher eine spannende Begegnung mit hochklassigen Matches“, sagt die TC-Pressewartin Elke Müller. Die Herren 40 haben in der Pfalzliga in ihrem ersten Spiel der Saison den TC RW Neustadt I zu Gast. Spielbeginn ist um 12 Uhr. Heimrecht haben auch die Dürkheimer Herren 50 (A-Klasse), die um 14 gegen den TC Limburgerhof spielen. Noch einmal kommt der TC Mutterstadt nach Bad Dürkheim. Am Sonntag, 10 Uhr, werden die Herrenteams beider Vereine um Punkte kämpfen. „Da alle Mannschaften der Verbandsliga punktgleich sind, wird es sicher auch hier interessant werden“, sagt Müller.

Nur eine Jugendmannschaft des TC Bad Dürkheim ist am Wochenende am Start. Die Jungen U 18 II fahren nach Mutterstadt und spielen gegen die dritte Mannschaft des dortigen TC.

Herren 55 von Freinsheim müssen auswärts spielen

Die Herren 55 des TC Freinsheim müssen am Samstag, 13.30 Uhr auswärts beim TC Hambachtal aufschlagen. Der Verbandsligist weist momentan eine ausgeglichene Bilanz von 2:2 Punkten auf und könnte sich bei einem Sieg noch Titelchancen ausrechnen. Das Herrenteam des TC Freinsheim spielt am Sonntag in der A-Klasse auch auf fremden Platz beim TC Ludwigshafen-Oppau. Spielbeginn ist um 10 Uhr.

Der Ligarivale der Freinsheimer, die Herren des TC Weisenheim am Sand sind unterdessen mit 3:1 Punkten gut gestartet, haben aber am Wochenende spielfrei.