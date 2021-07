Beim 39. Jugend-Weinstraßen-Turnier zum Gedenken an Karel Kunc gehen auf der Anlage des TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim 100 Mädchen und Jungen der Altersklassen U 10 bis U 18 an den Start. Die jungen Nachwuchsspieler kommen aus der ganzen Bundesrepublik, aus Freiburg, Berlin, Aachen, Augsburg oder dem Saarland und kämpfen um DTB-Ranglistenpunkte. Bei den Altersklassen U12 – U16 geht es auch um Punkte für die Tennis-Turnierserie Wilson Junior Race in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Turnier startet am Donnerstag um 15 Uhr mit dem größten Teilnehmerfeld Jungen U12. Die Finals beginnen am Sonntag um 10 Uhr. Für den Tennisclub Bad Dürkheim treten Helena Frey, Vivian Nagel, Isa Aichele, Alwin Attmann, Jan und Marek Müller an. Zuschauer sind willkommen.