Im Rahmen der „Kontrollwoche Speed“ haben Polizisten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Dienstag mehrere Temposünder erwischt. Wie bereits am Vortag hatten die Beamten drei Kontrollschwerpunkte ausgewählt, zu denen zuvor Beschwerden von Bürgern eingegangen waren. Kontrolliert worden sei zwischen 9.30 und 13.30 Uhr in der Dr.-Welte-Straße in Weisenheim am Sand, der Erpolzheimer Bahnhofstraße sowie der Leistadter Hauptstraße. Laut Polizei waren sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde in Weisenheim gemessen: Er fuhr mit 63 statt der erlaubten 30 Kilometer pro Stunde. Für ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro sowie ein Punkt in Flensburg fällig. Bei den Kontrollen bemängelten die Beamten auch fehlende Papiere und technische Mängel an Fahrzeugen.