37 Temposünder in fast drei Stunden: Das ist die Bilanz einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei in Herxheim am Berg. Die Beamten hatten am Freitag nach eigenen Angaben zwischen 9.50 und 12.45 Uhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit im Straßenverkehr durchgeführt, aber auch fehlende Papiere und technische Mängel an den Fahrzeugen bemängelt. Insgesamt 37 Verkehrsteilnehmer seien schneller als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Der Spitzenreiter sei gar mit 54 km/h in der Weinstraße geblitzt worden. Ihn erwarte nun ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.