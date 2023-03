Neun Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren, hat die Polizei am Donnerstagmorgen zwischen 10 und 11 Uhr in Herxheim am Berg erwischt. Die Beamten haben nach eigenen Angaben die Fahrzeuge aus Richtung Bad Dürkheim, die in Richtung Grünstadt fuhren, kontrolliert. Der Spitzenreiter war mit 51 Sachen durch die 30er-Zone unterwegs. Auch ein Gurtmuffel wurde erwischt.