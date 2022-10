Am Dienstag hat die Polizei von 11.30 und 13 Uhr in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim überwacht, ob Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Die Beamten haben nach eigenen Angaben das Tempo von 206 Autos kontrolliert und dabei niemanden erwischt, der zu flott unterwegs war. Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurden dort bereits mehrere Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen.