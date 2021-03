Ob sich Autofahrer an die verordnete Schrittgeschwindigkeit halten, hat die Polizei am Donnerstag von 9 bis 10 Uhr nach Anwohnerbeschwerden in der Marcigny Straße in Freinsheim kontrolliert. Bei schwachem Verkehrsaufkommen verwarnte sie einen Fahrer, der anstelle der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von zehn mit 22 Stundenkilometern unterwegs war.