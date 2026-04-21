Ungeliebte Entschleunigung: Erst als die Polizei kontrollierte, nahmen Autofahrer das Tempolimit ernst.

Seit Oktober 2025 gilt Tempo 50 auf der Strecke zwischen Freinsheim und Ungstein – doch monatelang hatten die Schilder für viele offenbar mehr symbolischen Charakter. Der Grund war simpel: Viele Autofahrer ignorierten die Schilder schlichtweg. Das Tempolimit mutierte erst dann vom Vorschlag zum Ärgernis, als die Polizei im März und April Ernst machte. Dreimal legten sich die Beamten „auf der Lauer“ – mit durchschlagendem Erfolg. Rund 1000 ertappte Temposünder erhielten ihr Knöllchen. Man kann trefflich über den Sinn dieser Maßnahme streiten. Aber: Wenn der Bus die Fahrbahn kreuzt, hat die Entschleunigung ihre Berechtigung. Eine tageszeitabhängige Regelung wäre des Guten zu viel. Wer sich ärgert, dem bleibt ein Trost: Schon im Juni könnte der Spuk vorbei sein – und damit deutlich früher als gedacht.