Bis Ende April richtet die Stadt in weiteren Straßen Tempo 30 ein. Das betrifft die Straßen Wasserhohl, Friedelsheimer Straße und Triftweg. Die Beschilderung für Tempo 30 steht in diesen Straßen nach Angaben der Stadt bereits, ist aber noch verhüllt. Bevor die Regelung in Kraft treten könne, müsse noch die Straße markiert werden, so die Verwaltung. An der Ecke Wasserhohl/Friedelsheimer Straße gibt es bislang einen Durchstich, der ein schnelleres Rechtsabbiegen ermöglicht (siehe Foto). Dieser soll durch Poller verschlossen werden.