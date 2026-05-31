Über einen Erfolg freute sich Jürgen Schneider, Bürgermeister von Bobenheim am Berg, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. In der Kleinkarlbacher Straße, die Teil der Landesstraße 517 ist, stehen nun zwischen den Abzweigungen Leininger Straße und Hinter den Gärten Verkehrsschilder, die Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit vorschreiben. Die Mitglieder des Gemeinderats fordern schon seit Jahren, dass in der Kleinkarlbacher Straße durchgehend nicht schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden soll. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) lehnt das jedoch ab. Die Zustimmung für eine Geschwindigkeitsreduzierung in dem Teilbereich wurde nach Angaben von Schneider damit begründet, dass hier eine Bushaltestelle ist, von der aus auch Kinder zur Schule fahren und dass dort der Bürgersteig sehr schmal sei.