Im vergangenen Jahr wurde in Seebach eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Ausgenommen blieben dabei zunächst die Seebacher Straße und die Hammelstalstraße. Im Dezember beschloss der Stadtrat, auch in diesen beiden Straßen eine Temporeduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde vorzunehmen. Dieser Beschluss wird derzeit umgesetzt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die neue, erweiterte Tempo-30-Zone in der Seebacher Straße beginnt gleich hinter der Kreuzung von Seebacher Straße und Holzweg. Innerhalb einer Tempo-30-Zone gilt grundsätzlich die Regel „rechts vor links“. Daher wurden die nun überflüssigen Beschilderungen an den Kreuzungen entfernt oder zunächst verhüllt. Stattdessen wurden Schilder aufgestellt, die in der Anfangszeit auf die nun geltende Vorfahrtsregelung hinweisen. Seit Anfang dieser Woche werden auch die Straßenmarkierungen auf die Tempo-30-Zone angepasst. Die neue Regelung gilt laut Stadtverwaltung ab sofort.