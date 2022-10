Ein Service-Mobil der Telekom macht von Donnerstag bis Samstag, 13. bis 15. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Dürkheim Station. Das Angebot richtet sich an Kunden und Nicht-Kunden. Ein dreiköpfiges Experten-Team beantwortet Fragen rund um Verträge und Angebote der Telekom. Dabei kann es um bestehende oder künftige Verträge für Festnetz oder Handy oder schlicht um Störungen am eigenen Anschluss oder Fragen nach der richtigen Einrichtung des Handys gehen. Vor Ort können auch Endgeräte wie Smartphones, Router und Zubehör gekauft werden.