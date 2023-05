Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl will die RHEINPFALZ ein Stimmungsbild unter den Bürgern der Stadt abfragen. Dazu wird das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut CMR im Auftrag der Lokalredaktion ab Dienstag bis einschließlich Freitag 500 zufällig ausgewählte, wahlberechtigte Menschen telefonisch befragen. Die Interviews dauern circa drei bis vier Minuten und werden ab 17 Uhr von geschulten Interviewern geführt. Diese werden die klassische Sonntagsfrage stellen: „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag die Bürgermeisterin/der Bürgermeister der Stadt Bad Dürkheim gewählt werden würde?“. Außerdem haben die Befragten die Möglichkeit, unter fünf vorgegebenen Themen eines zu wählen, das sie für besonders dringlich halten. Das Ergebnis der Umfrage, das nach Angaben der Meinungsforscher repräsentativ ist, veröffentlichen wir in der kommenden Woche.