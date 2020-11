Johannes Steiniger (CDU), Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Neustadt-Speyer, bietet wegen der hohen Corona-Infektionszahlen bis zum Jahresende wieder Telefonsprechstunden an. Die nächste Sprechstunde findet am Donnerstag, 12. November von 17 bis 19 Uhr statt. In der Sprechstunde sollen die Bürger in einer vertraulichen Unterhaltung mit dem Abgeordneten auch persönliche Anliegen an die Politik vorbringen können. Um die Anfragen zu koordinieren und Informationen vorzubereiten, bittet Steiniger um eine kurze Anmeldung mit der Angabe von Name und Telefonnummer per E-Mail oder Telefon 030/227-72193. Jeder Interessierte wird zurückgerufen.