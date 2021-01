Schon wieder gab es einen Betrugsversuch in der Region über das Telefon. Am Mittwoch kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu sogenannten Callcenter-Betrugsversuchen. Im ersten Fall wurde eine 71-jährige durch eine unbekannte männliche Person, die sich als deren Enkel ausgab, angerufen und um Übergabe von 19.000 Euro Bargeld gebeten. Da der vermeintliche Enkel sich nach einem Verkehrsunfall in einer „Notlage“ befände. Die 71-jährige stellte dem Anrufer daraufhin einige Fragen, da ihr die Gesamtumstände dubios vorkamen, woraufhin das Gespräch abrupt durch die unbekannte Person beendet wurde, so die Polizei.

Vermeintlicher Lottogewinn

Im zweiten Fall wurde einer 84-jährigen ein Lottogewinn in Höhe von 38.000 Euro versprochen, wobei ein Gewinnübergabetermin und die damit zusammenhängenden Modalitäten vereinbart werden sollte, wozu es durch das besonnene Verhalten der Dame jedoch ebenfalls nicht kam, sodass glücklicherweise in beiden Fällen ein Schadenseintritt abgewendet werden konnte.