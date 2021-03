„Und dann war da noch der angebliche Microsoft-Mitarbeiter, der sich das falsche Opfer für seine betrügerischen Absichten ausgesucht hatte“, heißt es im Polizeibericht vom Mittwoch. Denn der junge Mann mit indischem Akzent rief auf der Einsatzzentrale der Polizei in Bad Dürkheim an und versuchte dem Polizeibeamten zu erklären, dass dieser ein Problem mit seinem Computer hätte. Doch anstatt den Anweisungen des Betrügers zu folgen, wurde er direkt als Beschuldigter in einem Strafverfahren belehrt. „Daraufhin wurde das Gespräche leider abrupt beendet“, bedauert die Polizei.