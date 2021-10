Am besten sofort auflegen und die Polizei informieren: Das raten die Beamten der Dürkheimer Inspektion vor dem Hintergrund einer Masche von Telefonbetrügern, mit der diese am Mittwoch um 11 Uhr versucht haben, einen Dürkheimer um sein Hab und Gut zu erleichtern. Demnach meldete sich ein bislang Unbekannter am Telefon als Vollzugsbehörde Stuttgart und behauptete, dass ein Pfändungsbeschluss gegen den Mann vorliege. Danach sollte der Angerufene die Taste 1 oder die 2 an seinem Telefon drücken. Bei 1 würde er die Höhe des Betrags, bei 2 weitere Hintergründe zu der Pfändung erfahren. Auffällig war dabei laut Polizei, dass es sich um eine aufgezeichnete Bandansage handelte. Sie rät dringend: „Drücken Sie keine Tasten auf Ihrem Telefon und beenden Sie sofort das Gespräch!“ Ansonsten würden die Opfer auf eine kostenpflichtige Hotline umgeleitet. Außerdem empfehlen die Beamten, keine persönlichen Informationen wie Kontodaten weiter zu geben, keine Zusagen bei dubiosen Anrufern zu machen. In dem jüngsten Fall ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, wird gebeten, sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.