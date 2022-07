Am Donnerstagmittag kam es in Bad Dürkheim zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte, welche von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft berichteten. Die angerufenen Personen reagierten vorbildlich, notierten sich die Telefonnummer des Anrufers, beendeten das Gespräch und verständigten ihrerseits die Polizei. Wer solche oder ähnliche Anrufe erhalten hat, sollte sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de an die Polizei Bad Dürkheim wenden.