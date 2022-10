Wenn pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen auf professionelle Unterstützung zurückgreifen möchten, sind sie mit vielen Fragen konfrontiert: Woran erkenne ich einen guten Pflegedienst oder ein gutes Heim? Was bedeutet überhaupt „gut“ in der Pflege? Was ist der Unterschied zwischen einem Entlastungs- und einem Pflegedienst? Worauf ist bei der Vertragsgestaltung zu achten? An wen kann man sich wenden, wenn es Probleme mit dem Pflegedienst gibt? Und welche finanzielle Unterstützung gibt es von der Pflegekasse? Diese und andere Fragen beantwortet der Pflegestützpunkt Bad Dürkheim bei einer Telefonaktion am Montag, 17. Oktober, von 14 bis 18 Uhr unter der Nummer 06322 9877394. Der Pflegestützpunkt ist eine wohnortnahe und unabhängige Beratungsstelle und befindet sich in der Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz, der Kranken- und Pflegekassen sowie des Landkreises Bad Dürkheim. Weitere Informationen gibt es außerhalb der Aktion unter Telefon 06322 9877394 oder 06322 9885017 oder per E-Mail an martin.franke@pflegestuetzpunkte-rlp.de oder heike.hambsch@pflegestuetzpunkte-rlp.de.