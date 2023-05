Jedes Jahr verändert sich das Leben von 270.000 Menschen allein in Deutschland durch einen Schlaganfall, oft verbunden mit Aufgabe der Berufstätigkeit und langfristigem Hilfebedarf. Aus diesem Grund veranstaltet der Pflegestützpunkt Bad Dürkheim am Welt-Schlaganfall-Tag, Mittwoch, 10. Mai, eine Telefonaktion. Von 14 bis 18 Uhr erfahren Anrufer unter der Nummer 06322 9877394, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Betroffene und ihre Angehörigen erhalten neben sozialrechtlichen Informationen zu Reha-Maßnahmen, Pflegegrad und Krankengeld auch Antworten auf pflegerische Fragen. Der Pflegestützpunkt ist eine wohnortnahe und unabhängige Beratungsstelle für Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörige. Er befindet sich in der Trägerschaft des Landes, der Kranken- und Pflegekassen und des Landkreises Bad Dürkheim.