Nachdem am Montag um die Mittagszeit wegen eines beschädigten Hauptkabels sowohl Telefon- als auch Internetanschlüsse der meisten Telekom-Kunden in Weisenheim am Berg ausgefallen sind, ist es dem Konzern bis Dienstagabend gelungen, die aufwendigen Instandsetzungsarbeiten abzuschließen. „Die Kunden sind wieder am Netz“, teilt Unternehmenssprecherin Leonie Brinkmann am Mittwochmorgen mit. Wer trotz der behobenen Störung wider Erwarten nicht telefonieren und/oder im Internet surfen könne, solle die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz nehmen und dann neu starten. „In den meisten Fällen wählt sich das Gerät dann korrekt ein“, erklärt sie. Falls auch das nicht helfe, empfehle sie den Betroffenen, sich beim Kundenservice unter der Telefonnummer 0800 3301000 zu melden, damit dieser die Leitung durchmisst.