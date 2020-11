Von Andrea Wrede

Teilen für eine bessere Welt – das ist das Motto oder besser die Idee der Marke „Share“. Auf der Homepage der Firma heißt es: „Wir sind share, die neue soziale Marke. Das 1+1 Prinzip von share ist so einfach wie sein Name: Mit dem Kauf eines Produkts tust du dir etwas Gutes und hilfst gleichzeitig einem Menschen in Not. Jeder Snack spendet eine Mahlzeit, jedes Pflegeprodukt ein Hygieneprodukt, jedes Getränk einen Tag Trinkwasser und jeder Schreibwarenartikel spendet eine Schulstunde.“

Soweit die Idee, die ich persönlich gerne unterstütze. Aber wenn ich sie weiterdenke, so könnten wir, die wir gut leben, gut versorgt und in einem reichen Land zu Hause sind, das auf viele andere Lebensbereiche übertragen. Teilen ist doch im Prinzip ganz einfach, bei Dingen, die uns nichts kosten fällt uns das viel leicht. Freude teilen wir jeden Tag, Informationen, Bilder und vieles mehr teilen wir – ob digital oder analog. Wenn ich nun diese Idee weiterdenke, dann wäre es für mich logisch, wenn wir auch die hoffentlich bald zur Verfügung stehenden Impfdosen „teilen“ würden. Eine für mich finanziert auch eine Impfdosis für einen Menschen in einem Land, in dem sie gebraucht wird.

Teilen heißt auch, sich zuzuwenden

Teilen ist in diesem Sinne also mehr als nur etwas von dem abzugeben, was ich habe. Teilen heißt auch, füreinander da sein, sich zuwenden und etwas für einander tun. Das kostet erste einmal nicht oder nicht viel, eventuell bedeutet das, über den eigenen Schatten springen zu müssen, aber selten kostet es Geld. Im Fall der Idee von Share kostet es erst einmal nur etwas mehr Geld als sonst, denn die Seifen, Duschgels, Schreibwaren und das Wasser sind etwas teurer als vergleichbare Ware. Wenn ich aber mit dem bisschen mehr Geld ein gutes Projekt unterstützen kann, ist es mir das wert. Genauso könnte es hoffentlich im kommenden Jahr auch mit dem Impfstoff sein. Vermutlich müssen wir ihn hier in Deutschland nicht einmal selbst bezahlen, die Krankenkassen werden das übernehmen, aber gerade dann sollten wir an andere Menschen denken, die weder Krankenkasse noch Geld zur Verfügung haben, um sich den Impfstoff leisten zu können. Wer das organisieren soll?

Bei jedem Hausarzt könnte eine Kasse stehen für die Spenden und die Ärzte ohne Grenzen, WHO oder Unicef verwalten das Geld und schicken es dorthin, wo es gebraucht wird. Was kostet es mich? Nur einen kleinen Beitrag, soviel, wie ich geben kann.

Andrea Wrede ist Gemeindediakonin in der Jugendarbeit (Region Grünstadt-West)