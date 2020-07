Weil bei Baggerarbeiten ein Kabel beschädigt wurde, kam es am Donnerstagmorgen zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke. Betroffen waren Teile von Ellerstadt, Ruchheim und Fußgönheim. Die Störung, die sich gegen 9.45 Uhr ereignete, dauerte zwischen zwei Minuten und zwei Stunden und 16 Minuten. In dieser Zeit waren die betroffenen Haushalte ohne Strom. Das Problem sei schnellstmöglich behoben worden, so das Unternehmen.