Am Mittwochmorgen hat es in mehrere Ortschaften einen Stromausfall gegeben. Wie die Pfalzwerke am Mittwochmittag mitteilten, kam es gegen 9.50 Uhr aufgrund eines technischen Defektes zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG. Betroffen gewesen seien Teile von Weisenheim am Sand, Freinsheim und Großkarlbach. Die Versorgungsunterbrechung lag zwischen einer Minute und etwas über einer Stunde. Es seien sofort Maßnahmen eingeleitet und die Stromversorgung wieder hergestellt worden.