Wegen eines technischen Defekts im 20-Kilovolt-Netz waren Teile von Bobenheim am Berg, Weisenheim am Berg, Dackenheim und Herxheim am Berg am Donnerstagabend ab 18.45 Uhr bis zu einer Stunde ohne Strom. Das haben die Pfalzwerke mitgeteilt. Ein einzelner Umspannpunkt in Bobenheim am Berg sei rund eineinhalb Stunden ohne Strom geblieben, so das Unternehmen. Die Stromversorgung sei schnellstmöglich wieder hergestellt worden.