Ein technischer Defekt an einem Teil einer Solaranlage hat am Samstag gegen 18.15 Uhr in einem Haus im Dürkheimer Stadtteil Trift einen Kellerbrand ausgelöst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ein im Keller angebrachter Wechselrichter der installierten Solaranlage war die Ursache des Feuers, das schnell gelöscht war. Die beiden Bewohner des Hauses kamen vorsorglich in ein Krankenhaus, am Gebäude selbst entstand durch das Feuer keinen Schaden. Im Einsatz waren neben Polizei und Feuerwehr auch zwei Rettungswagen und Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Dürkheim.