Weil ein ein Industriestaubsauger, der im Keller einer Firma in der Altenbacher Straße in Ungstein zum Absaugen des Hochwassers eingesetzt war, in Brand geraten war, musste die Dürkheimer Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch gegen Mitternacht ausrücken.

Wie die Polizei berichtet, hatten sich alle Mitarbeiter beim Eintreffen der Streife bereits in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr Bad Dürkheim, die mit 34 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand und befreite das Gebäude vom Rauch. Ein Mitarbeiter der Firma musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden, weil er Rauch eingeatmet hatte. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt an dem Industriesauger.