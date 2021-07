Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 20 Uhr ein Auto im Grenzbereich zum Parkplatz des „HIT“-Markts in der Bruchstraße in Bad Dürkheim in Brand geraten. Der Fahrzeugführer, ein 63-Jähriger aus Freinsheim, konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Er hatte bereits zuvor technische Probleme festgestellt und zur Überprüfung den Wagen angehalten. Die Bruchstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten kurz gesperrt werden.