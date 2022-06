Beim Tennisclub Schwarz-Weiß Bad Dürkheim hat nach mehr als drei Jahren wieder eine Mitgliederversammlung stattgefunden. Der scheidende Vorsitzender Mathias Reibnegger ehrte Jubilare, die dem Verein schon viele Jahre die Treue halten. Schon im vergangenen Jahr hätten Neuwahlen des Vorstands angestanden. Thorsten Bartels wurde zum Nachfolger von Reibnegger gewählt.

Erfreut berichtete Reibnegger, dass sich die Mitgliederzahl mit 410 stabilisiert hat. Lediglich bei der Jugend seien die Zahlen rückläufig. Trotz mehrerer Investitionen wie neue Toilettenanlagen für das Restaurant und Renovierung des Eingangsbereichs sowie der Wand- und Decken-Renovierung des Restaurants steht der Verein finanziell auf gesunden Beinen.

Wie Kassenwart Peter Schultz ausführte, belaufen sich die Schulden auf rund 130.000 Euro, in der Hauptsache resultierend aus Krediten für den Kauf der Tennishalle und der Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach. Dem gegenüber steht ein Clubvermögen von rund 400.000 Euro. Notwendige Investitionen von rund 20.000 Euro für Boden-Renovierung und neue Tische in der Gaststätte und die Ersatzbepflanzung im Außenbereich werden im nächsten Jahr auf den Verein zukommen.

Sportliche Erfolge und langjährige Mitglieder

Eine Reihe sportlicher Erfolge der aktiven Spieler des Vereins zählte Reibnegger auf. Unter anderem stiegen drei Teams in die nächsthöhere Spielklasse auf, die Herren 30 in die Verbandsliga, die Herren 40 in die Pfalzliga, die Zweite Herrenmannschaft in die B-Klasse. Auch bei der Jugend gab es zwei Aufsteiger, die Jungen U18 in die A-Klasse und die Mädchen U18 in die B-Klasse. Ronald Jung wurde 2021 Vizeweltmeister bei den Herren 55 und trat 2022 in dieser Altersklasse bei den Einzel- und Team-Weltmeisterschaften in den USA für Deutschland an.

Mit kleinen Präsenten gratulierte Reibnegger langjährigen Mitgliedern des Vereins: Seit 60 Jahren sind Peter Adolphs, Inge Eder, Brigitte Hammann und Stefan Henninger dabei, seit 50 Jahren Birgit Adolphs, Stefan Reibnegger, Sigrid Rohmann und Michael Rohmann. Auch Mathias Reibnegger selbst ist seit 50 Jahre beim TC Schwarz-Weiß.

Der Vorstand

Vorsitzender Thorsten Bartels; Stellvertreter Ronald Jung; Finanzen Frank Runge; Schriftführung Ute Hiller; Sportwart Stefan Müller; Jugendwartin Silvia Müller; Beisitzer Iris Schönsee, Peter Schultz, Eva Böhm und Walter Kühnemund.